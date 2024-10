Due spettacolari comete in arrivo a ottobre: ecco quando e come osservarle in Italia

Il cielo di ottobre sarà teatro di un evento raro e affascinante: il passaggio di due splendide comete. La prima, denominata C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), è già stata ribattezzata “la cometa del secolo” per la sua incredibile luminosità, mentre la seconda, la C/2024 S1 (ATLAS), è attesa per la fine del mese, ma sarà visibile solo in condizioni favorevoli.

La cometa C/2023 A3 sarà visibile a partire dal 9 ottobre, subito dopo il tramonto. Gli appassionati potranno ammirarla puntando lo sguardo verso l’orizzonte occidentale nelle prime ore della sera. Questo astro promette uno spettacolo straordinario, grazie alla sua chioma brillante che si prevede sarà particolarmente visibile anche a occhio nudo.

La seconda cometa, la C/2024 S1, comparirà nel cielo italiano verso la fine del mese, ma in circostanze più difficili per l’osservazione. Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope Project, ha consigliato agli appassionati di prepararsi per entrambe le osservazioni, cercando cieli privi di inquinamento luminoso per avere una vista chiara e limpida di questi rari fenomeni astronomici.

Il passaggio di queste due comete sarà un’occasione imperdibile per chi ama l’astronomia e per chi desidera osservare da vicino le meraviglie del cosmo.