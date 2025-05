Due pinnacoli della Dogana di Avellino ritrovati dopo una perquisizione a Calitri

CALITRI – Due pinnacoli della Dogana di Piazza Amendola ritrovati a Calitri, in un fondo privato, dal nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli. A darne notizia è l’edizione di Avellino de “Il Mattino”, che riferisce anche di quattro persone denunciate nell’ambito dell’operazione eseguita su decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino e che ha portato al rinvenimento di due pinnacoli in materiale lapideo risalenti al XVII secolo, la cui sparizione era stata denunciata nel 2006 dall’allora funzionario responsabile dell’ufficio furti della Soprintendenza per le province di Salerno e Avellino. Il furto perpetrato presumibilmente tra il 10 febbraio e il 2 marzo 2006. Due pinnacoli alti un metro e mezzo trafugati, molto probabilmente, utilizzando un mezzo abbastanza ampio da contenerli e trasportarli. Elementi fondamentali per il restauro filologico dell’opera di Cosimo Fanzago di cui si erano perse le tracce e, per questo, spariti inevitabilmente dai rendering iniziali del progetto di restyling tuttora in corso.