I due “corrieri” bloccati dalla Gdf sull’A16 fanno scena muta davanti al Gip

BENEVENTO- Hanno scelto di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Benevento i due “corrieri” della cocaina originari di Giugliano, bloccati dai militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino lungo l’A16 con venti chili di droga. I due sono comparsi, assistiti dai propri difensori, gli avvocati Loredana Fedele ed Enrico Frullo davanti al Gip Loredana Camerlengo. Entrambi si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Nei loro confronti la Procura di Benevento (il pm Del Gaudio) ha chiesto l’applicazione della misura cautelare in carcere. Si attende la decisione del Gip.