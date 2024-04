Droga nel circolo a Pago, in Appello condanna ridotta per un 57enne

PAGO VALLO LAURO- Da sei anni di reclusione a quattro anni e otto mesi. Questa la riduzione in Appello per un 57enne pusher, difeso dagli avvocati Umberto Nappi e Francescantonio Maffettone, che aveva avviato una fiorente attività di spaccio nel pieno centro di Pago Vallo Lauro all’interno del circolo che gestiva.

I giudici della II Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno confermato la sussistenza del reato di spaccio, in particolare alla vendita di cocaina, ma hanno riformato dal profilo sanzionatorio la condanna irrogata su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino dal Gup del Tribunale Francesca Spella al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

Ora si attendono le motivazioni della decisione, molto probabile che ci sarà un processo anche in Cassazione. Il 57enne era stato destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino. Riconoscendo la gravità indiziaria per nove dei venti episodi di spaccio contestati.

Attività avviata dagli agenti del Commissariato di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che avevano bloccato uno degli acquirenti di droga dall’attività di spaccio dei due indagati, questo aveva candidamente ammesso di aver acquistato lo stupefacente scambiandolo con qualche chilo di castagne. Del resto il prezzo di una dose intorno allo 0,20 grammi oscillava intorno ai 20 euro.