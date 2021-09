Attualità Droga: l’unica arma è l’informazione. Incontro online di prevenzione alle sostanze stupefacenti 16 Settembre 2021

Un nemico incolore, inodore e insapore. Una piazza in continua e costante crescita che ha assunto dimensioni sempre più forti tra i giovanissimi e non solo. Pochi euro per uno sballo totale con conseguente oblio.

Quando parliamo di droghe convergiamo in un argomento controverso e per certi versi anche tabù. L’abuso e la dipendenza da sostanze psicoattive rappresenta ancora oggi un fenomeno importante e uno dei più gravi problemi di salute pubblica, per non parlare di un business economico che lucra e non poco, permettendo alla criminalità organizzata di investire risorse in questo ambito.

L’uso di queste sostanze però è qualcosa di antico che risale alla preistoria. Parliamo di essenze ricavate direttamente dalla natura e utilizzate per riti propiziatori. L’uomo ha sempre ricercato sostanze in grado di regalare benessere psicofisico sia per guarire dalle malattie che per migliorare le prestazioni e indurre la felicità. Il problema si è creato durante la rivoluzione industriale, quando si è passati alla distillazione chimica delle varie sostanze che ne permetteva un’alta concentrazione. Una diffusione allargatasi negli anni con l’utilizzo dell’eroina e poi della cannabis.

L’associazione Mondo Libero dalla Droga, che da anni porta avanti iniziative di prevenzione, ha deciso di organizzare un webinar informativo gratuito per genitori, insegnanti, educatori e studenti, visto anche il rientro nelle classi scolastiche.

I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard ed anche per questo durante tutto il periodo di pandemia non hanno mai perso occasione di informare sul soggetto delle sostanze stupefacenti.

L’incontro online s’intitola “Torniamo a Scuola Informati” e si terrà attraverso la piattaforma ZOOM, Giovedì 16 Settembre alle ore 20.30.

Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .