Droga, il Riesame sostituisce la misura per altri due indagati nel blitz dell’Antimafia

AVELLINO- I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno sostituito per altri due indagati nell’ambito del blitz antidroga scattato qualche giorno fa, la misura della custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione alla pg. I due indagati, Umberto Meoli, difeso dall’avvocato Loredana De Risi e Michele Dello Russo, difeso dall’avvocato Alberico Galluccio, sono accusati il primo di aver avuto un ruolo di smistamento delle sostanze e il secondo di approvvigionamento del gruppo (guidato da Giovanni Genovese, per cui il Riesame ha disposto gli arresti domiciliari sostituendo la misura carceraria). Gli indagati erano stati raggiunti dalla misura cautelare in carcere firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (le indagini coordinate dal pm della Dda Anna Frasca) sull’ associazione contestata tra marzo e ottobre del 2021 dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino.