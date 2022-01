Vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento.

Il servizio si è svolto con l’impiego di numerosi equipaggi per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, quella repressiva, interessando in modo particolare le adiacenze dei locali frequentati da giovani nelle zone della “movida” e in prossimità degli ingressi delle scuole superiori ed era finalizzato principalmente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’alacre attività ha portato alla segnalazione di n. 23 persone quali assuntori di stupefacenti, individuate nei Comuni di Montesarchio, Ceppaloni, Airola e S.Agata de’ Goti e al sequestro complessivo di 31 gr., tra cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Inoltre per contrastare i reati di tipo predatorio massima attenzione è stata posta al controllo sulle principali arterie stradali insistenti nel territorio di competenza e nelle zone rurali. I militari, nei Comuni di S.Agata de’ Goti, Arpaia, Ceppaloni e Forchia, hanno rintracciato nr. 6 soggetti, pregiudicati per reati contro il patrimonio, i quali provenienti da altre aree di questa regione e senza motivo apparente, si aggiravano nei pressi di esercizi pubblici, di supermercati, di aree industriali o in quelle rurali. A seguito della loro individuazione, sono stati pertanto proposti per il foglio di via obbligatorio ed alcuni segnalati all’Autorità Giudiziaria.