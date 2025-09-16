Droga e armi, nuova tegola dall’Antimafia per il narcos Marrone

ALTAVILLA IRPINA – Dall’Antimafia una nuova “tegola” per il narcos Americo Marrone, il quarantanovenne gia’ in carcere per aver guidato e promosso un’ associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. Una nuova ed identica contestazione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per il narcos in concorso con altri undici indagati a vario titolo per articolo 74 e più cessioni di sostanza stupefacente. Nelle ultime ore infatti Marrone e’ stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm antimafia Anna Frasca, sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino. Il periodo in contestazione dell’associazione va dalla cessione di ingenti quantitativi di droga: cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno sequestrato nel marzo 2022 un chilo di cocaina che era stato ceduto dal gruppo di Marrone ad un soggetto del napoletano. Un’associazione che aveva anche una notevole disponibilità di armi. Come quelle sequestrate nell’aprile del 2022 in un deposito di Serino. Nello specifico si trattava di tre pistole (una con matricola abrasa, una originariamente a salve ma modificata e una non registrata), un fucile caricato a pallettoni, 322 munizioni di vario calibro e una bomba da fucile inerte. Le indagini dei militari di Via Brigata e di quelli delle Compagnie territoriali avevano documentato una serie di cessioni. In particolare anche la disponibilità di telefonini “dedicati” per sfuggire alle intercettazioni da parte di Marrone ai suoi sodali. Le indagini hanno accertato anche una cessione di 7 chili di hashih avvenuta nel febbraio del 2022. Gli approvvigionamenti al gruppo guidato dal narcos di Altavilla Irpina, anche in questa indagine collaborato dalla maggior parte dei soggetti coinvolti nell’inchiesta coordinata dal pm Henry Jhon Woodcock, arrivavano dall’area nocerino-sarnese. Tutti e dodici ora rischiano il processo.