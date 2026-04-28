Droga e armi, blitz della Polizia nel nolano: 23 misure cautelari

NOLA- Blitz della Polizia all’alba nel nolano, ventitre misure cautelari per spaccio e detenzione di armi aggravati dal metodo mafioso e per agevolare il clan Russo. L’operazione scattata nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia . La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione criminale denominata clan Russo, attiva sul territorio di Nola e zone limitrofe.

In particolare, nel corso delle indagini svolte dalla S.I.S.C.O. e dalla Squadra Mobile di Napoli, sarebbe emersa l’operatività di una struttura organizzata dedita al traffico di droga nel nolano, con ramificazioni e contatti con vari soggetti e fornitori, non solo nella provincia di Napoli ma anche in altre regioni italiane e all’estero. Inoltre, l’organizzazione si sarebbe avvalsa anche di piazze di spaccio itineranti mediante la cessione degli stupefacenti realizzata con l’opera di vari pusher. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.