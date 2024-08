Droga, i dati del contrasto allo spaccio in Irpinia: aumentano i numeri dei sequestri

AVELLINO- Ventiquattro chili e ottocentodieci grammi. Questa è la quantità di sostanze stupefacenti sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) sul territorio della provincia di Avellino nel secondo trimestre del 2024. I dati, sebbene siano parziali e potrebbero avere anche una modifica, sono quelli pubblicati nella tabella trimestrale dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Viminale. La maggior parte del quantitativo caduto in sequestro nel periodo di riferimento e’ legato ad hashish e marijuana. Aggiunto ai circa 10 chili dei primi tre mesi del 2024 nei primi sei mesi ci sono stati sequestri per circa 33 chili di sostanze. I numeri sono sempre più in aumento. Anche perché nel prossimo report entreranno anche i venti chili di cocaina sequestrati dai militari delle Fiamme Gialle di Avellino a fine luglio (ma sono dati che emergeranno nel prossimo resoconto). Ovviamente questi dati relativi ai sequestri non indicano tutta la droga che arriva nelle “piazze” irpine, purtroppo nonostante arresti e denunce sempre più allargate e in tutti i comuni. Del resto vale anche in questo caso il principio della domanda, che è sempre più in aumento e dell’offerta, anche questa che sia organizzata o che sia gestita da singoli che dalle dosi cedute ottengono la propria, poco cambia. Il ricambio anche nella gestione dello spaccio e’ immediato. Per una questione economica in primis.

I NUMERI DEL 2024

I sequestri di cocaina ed eroina nel secondo trimestre sono praticamente inesistenti (ma ripetiamo, si tratta di un dato provvisorio che verrà rettificato nella relazione annuale della Dsca. La parte più importante la fa questa volta l’hashish (1,84 kg) ma prima c’è lo chef e le sue actatto. in totale sono stati 22,94 chili quelli di marijuana. Si tratta degli unici capitoli dove i numeri sono più alti. Ma qui parliamo di operazioni che su tutto il territorio provinciale. Sei le piante di droga sequestrate. In termini operativi invece sono 16 le operazioni contro lo spaccio rilevate nel dato trimestrale sul contrasto allo spaccio. Nove le persone arrestate e sette quelle denunciate in stato di liberta’. Un minorenne coinvolto in queste attività della polizia giudiziaria.

IL PRECEDENTE

Nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024 in provincia di Avellino sono stati sequestrati nove chili ecinquecentotottanta grammi di droga. Nello specifico si tratta di 26 grammi di eroina, 10 di cocaina. La parte da ‘leone” la fa l’hashish, con otto chili e cinquecento. Sessantanove i grammi di marjuana sequestrati dalle forze dell’Ordine. Proprio in riferimento alle attivita’ delle forze dell’ordine (Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Squadra Mobile) 9 invece gli arresti, mentre sono sei le denunce in stato di liberta’ e lo stesso numero di stanieri coinvolti nelle attivita” e’ infatti pari a 6. Nello stesso periodo di riferimento del 2023, ovvero dal 1 gennaio al 31 marzo il totale dei sequestri ammontava ad un chilo e seicentotrenta grammi. Nello specifico 84 grammi di cocaina, zero eroina e tutto il resto dello stupefacente praticamente costituito da marijuana e hashish. 13 le operazioni delle forze dell’ordine, 16 gli arresti, 9 le persone denunciate in stato di liberta’, quattro gli stranieri coinvolti. Il dato più significativo è sempre quello legato alla domanda che è in crescita, come al di là delle piazze di spaccio organizzate, sono in crescita anche i casi di spaccio gestiti da “pusher” giovanissimi e soprattutto non legati a gruppi.