Droga dall’Albania, Ernesto Nigro prosciolto dalle accuse per prescrizione

BAGNOLI IRPINO- Prosciolto dall’accusa di spaccio di marijuana proveniente dall’Albania il qarantaseienne Ernesto Nigro, difeso dal penalista Alberico Villani, già condannato in primo grado per la partecipazione al Nuovo clan Partenio e attualmente detenuto in attesa del giudizio di Appello. I giudici del Tribunale di Trani hanno riconosciuto l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nei suoi confronti la Procura di Trani (la richiesta di rinvio a giudizio era stata firmata dal pm Marcello Catalano) aveva invocato una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Proprio per una vicenda di droga in concorso con soggetti albanesi, Nigro era finito nel mirino dei Carabinieri di Avellino e successivamente scoperto come ‘referente’ in Alta Irpinia del gruppo guidato da Pasquale Galdieri. La vicenda in questione era relativa ad una cessione di 7 chilogrammi di marijuana dall’Albania avvenuta a Terlizzi nell’agosto del 2014, dove Nigro era insieme ad un altro soggetto albanese uno degli acquirenti. Nello stesso processo, sempre per contestazioni legate allo spaccio ci sono state nove condanne per complessivi quarantasei anni di reclusione.