Droga, la Dda chiede oltre mezzo secolo

La Direzione Distrettuale antimafia ha chiesto 65 anni di reclusione per sette persone coinvolte nell’indagine su una presunta associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Nel 2020 le forze dell’ordine avevano eseguito una misura cautelare a carico di dieci persone.

Il Pm dell’Antimafia, Anna Frasca, ha chiesto 16 anni per una 31enne di Grottaminarda, 11 anni e 3 mesi per un 52enne di Mirabella Eclano, 10 anni e 3 mesi per un 36enne, 10 anni per un 27enne, 8 anni per un 24enne e 7 anni per un 24enne, tutti di Grottaminarda, 2 anni e 6 mesi per un 45enne di Afragola.