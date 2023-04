Dramma della solitudine: settantenne trovata morta in casa

Avellino – Ancora una dramma della solitudine. Anziana trovata morta in casa.

Sono stati i Vigili del Fuoco, intorno alle 21 di ieri 19 aprile, ad intervenire in centro città, e più precisamente in via Morelli e Silvati, per il soccorso all’anziana donna la quale non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini.

La squadra dei Vigili del Fuoco una volta entrata in casa ha rinvenuto, purtroppo, il corpo della settantenne privo di vita. La donna è stata affidata ai sanitari del 118 i quali ne hanno constato il decesso.