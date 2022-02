La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni durante la mattinata di oggi primo febbraio è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi, in via Criscuoli, per un soccorso a un uomo che non rispondeva in casa.

Dopo essere saliti al secondo piano dello stabile, l’uomo di 66 anni è stato rinvenuto privo di vita.