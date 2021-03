Draghi: “Scuola, riapertura fino alla prima media”. E sul vaccino Sputnik: “Attenzione”

“Confermo la decisione di riaprire fino alla prima media. Il ministro Bianchi sta lavorando affinché questa riapertura avvenga in modo ordinato, in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Mi riservo di esaminare la parte giuridica di questi ultimi contratti” per l’acquisto di Sputnik, “ma ricordo che qui c’è in gioco la salute, la vita e la morte degli individui. Dobbiamo sempre cercare il coordinamento europeo, cercare di rafforzarlo. Poi se non si vede una soluzione, è chiaro che dovremo cercare altre strade. Starei attento a fare questi contratti”, dice il premier a proposito degli Stati che prenotano l’acquisto di Sputnik, cosa che anche la Regione Campania ha fatto.