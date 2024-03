Dove dovrebbero andare gli utenti di Omegle dopo la chiusura della chat video?

Omegle è uno dei servizi più conosciuti per comunicare con estranei su Internet dal 2009. Nel corso della sua esistenza, è stato utilizzato da milioni di persone. Per molti, è stato davvero il sito preferito dove era possibile chattare con interlocutori interessanti, fare nuove amicizie o persino incontrare l’amore.

Omegle è stato visitato anche da celebrità come Justin Bieber, Stephen Colbert, Lady Gaga e molti altri, suscitando ancora più interesse per il sito. La video chat ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Tuttavia, all’inizio di novembre 2023 ha cessato di esistere…

Perché Omegle ha chiuso i battenti e cosa dovrebbero fare ora gli amanti degli appuntamenti nelle video chat?

Per molti fan della chatroulette Omegle, la sua chiusura è stata una spiacevole sorpresa. Dopotutto, a prima vista, sembrava non ci fossero presupposti evidenti che lasciassero intendere la cessazione del servizio. Ma in realtà, esistevano. Omegle ha sempre avuto una moderazione molto mediocre, molti contenuti inappropriati e un numero enorme di minori. Inoltre, il sito era una piattaforma molto favorevole per tutti i tipi di truffatori. Di tanto in tanto è stata coinvolta in varie cause legali e scandali, ma non sono state intraprese azioni veramente serie per correggere la situazione.

Come ha riferito in seguito il fondatore di Omegle, Leif K-Brooks, di recente non aveva né le finanze né la forza per sostenere pienamente il funzionamento del sito. In aggiunta, la tipologia di utenti è diventata troppo tossica, motivo per cui la chat video è venuta meno al suo obiettivo originale: formare una grande comunità e aprire le persone a un mondo di nuovi appuntamenti interessanti. Pertanto, è stato deciso di chiudere completamente Omegle.

Possiamo dire che questa sia stata una tragedia per gli utenti?

Non proprio. Da quando esiste il formato di video chat casuale, sono apparse molte alternative a Omegle. Inoltre, molte di esse offrivano ai loro utenti funzionalità molto più interessanti, una migliore moderazione e un servizio di supporto di alta qualità. In aggiunta, non dimentichiamo che i social network — Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e altri — sono anche ottime piattaforme per gli appuntamenti online e oggi ci sono abbastanza tipi di siti e app di incontri tradizionali.

Tuttavia, se preferisci le chat video casuali come Omegle, ti consigliamo di dare un’occhiata più da vicino ai suoi servizi analoghi più popolari che sono davvero tanti. Le seguenti chat video si sono dimostrate eccellenti in questa nicchia:

CooMeet — alternativa a Omegle con le donne , che interesserà principalmente gli uomini che vogliono incontrare e comunicare esclusivamente con le ragazze e tutto grazie a un filtro di genere senza errori e alla verifica del profilo. Inoltre, CooMeet offre un’eccellente moderazione e supporto. Tra le funzioni utili vale la pena notare le Storie integrate, un traduttore automatico di messaggi e la possibilità di scegliere una delle dozzine di lingue. CooMeet ha anche app mobili per iOS e Android, non solo una versione web come quella di Omegle. Pertanto, gli incontri e le chat possono essere molto più convenienti. Ome TV — un’altra valida alternativa a Omegle che è molto simile al suo predecessore sotto molti aspetti, ma ha ancora alcuni importanti vantaggi da offrire. C’è un filtro di genere, la ricerca del paese e un traduttore integrato. Vale la pena notare che il filtro di genere non funziona in modo accurato come in CooMeet, ma la sua presenza è comunque un vantaggio. Sono disponibili anche app per smartphone.

E questa è in realtà solo una piccola parte delle buone alternative a Omegle che possiamo consigliare. Ce ne sono dozzine e persino centinaia.

Come le chat video sono diventate parte integrante degli appuntamenti web di oggi

Se sei un utente attivo dei servizi di incontri tradizionali , probabilmente confermerai che per molto tempo quasi tutte le comunicazioni su di essi si sono limitate agli SMS. Da un lato, è davvero conveniente. Ma d’altra parte, comunicare in una chat di testo non ti dà l’opportunità di entrare nella conversazione, concentrarti sull’interlocutore e in generale capire che tipo di persona c’è dall’altra parte dello schermo.

La situazione ha iniziato a cambiare rapidamente solo nel 2020, quando il mondo è stato travolto dalla pandemia di Covid-19 e milioni di persone sono rimaste letteralmente chiuse tra quattro mura, private della possibilità di incontrarsi e comunicare dal vivo. È stato durante questo periodo che si è verificata una delle più grandi ondate di popolarità delle chat video casuali. Omegle ha rapidamente triplicato il suo pubblico.

Non sorprende che, con la crescente popolarità delle chatroulette, gli sviluppatori di siti e applicazioni di incontri tradizionali abbiano iniziato a implementare frettolosamente la funzione di chat video. Tra queste piattaforme di incontri c’erano:

Badoo

Tinder

Happn

Bumble e molti altri

Agli utenti è piaciuta molto l’opportunità di allontanarsi dalle conversazioni di testo e comunicare faccia a faccia tramite video. Dopotutto, questo creava l’effetto della presenza di una persona nelle vicinanze, aiutando a far fronte a sentimenti di solitudine e ansia. Le chat video sono diventate una vera salvezza per molti.

Fortunatamente, la pandemia è un ricordo del passato. Tuttavia, l’interesse per la comunicazione nelle chat video non è scomparso, anzi, sta crescendo!

Quindi, dovremmo essere tristi per la chiusura di Omegle?

Naturalmente, per migliaia di persone in tutto il mondo, Omegle è un’intera epoca che è finita per sempre. Questo è spiacevole, perché il sentimento di nostalgia a volte può essere molto forte. Ma siamo onesti. La video chat di Omegle non era né la più funzionale, né la più conveniente, né la più tecnologicamente avanzata. Negli ultimi anni, nonostante l’afflusso attivo di nuovi utenti, il sito è rimasto in gran parte fermo, non offrendo ai suoi fedeli nulla di nuovo. Allo stesso tempo, servizi antagonisti si sviluppavano rapidamente, competevano attivamente tra loro e gareggiavano con successo per l’attenzione del pubblico.

Come ha detto lo stesso Leif K-Brooks, non ha intenzione di ripristinare il lavoro di Omegle in futuro e andrà avanti, lavorando su altri progetti. Probabilmente il sito non funzionerà mai più. Non era particolarmente redditizio per il proprietario, quindi non ha senso rimetterlo in piedi.

Se sei uno di quelli che sono davvero preoccupati per la chiusura di Omegle, non disperare. Segui i nostri semplici consigli:

Prova altri siti e app per chattare con estranei. Oltre ai già citati CooMeet e Ome TV, puoi anche utilizzare Chatroulette, Chatrandom, Bazoocam e molti altri. Hanno funzionalità simili e un ampio numero di utenti.

Unisciti a varie comunità online su social network, forum e siti tematici. C’è un numero enorme di tali comunità su Internet in cui le persone possono comunicare tra loro su argomenti che interessano loro. Questa è una grande opportunità per incontrare nuove persone e costruire forti legami.

Scopri nuovi hobby e interessi. Quando fai qualcosa che ti piace, è più probabile che incontri altre persone che condividono i tuoi interessi.

Ricordate che la vita va avanti nonostante questi eventi ed è possibile che distaccarsi da Omegle sia alla fine un passo verso qualcosa di molto più grande. Prendila come un’opportunità per andare avanti e scoprire nuovi orizzonti. Dopotutto, ci sono ancora così tante cose interessanti da fare!