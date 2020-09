Attualità Dove andiamo a pranzo oggi: scegliere i migliori ristoranti nelle vicinanze 26 Settembre 2020

Uscire a cena o a pranzo è un piacere, non sempre però si riesce a trovare proprio il ristorante che si desidera. Oggi fortunatamente esistono alcuni servizi in rete che consentono di trovare qualsiasi ristorante aperto, nel momento in cui si desidera andarci, nel luogo in cui ci si trova. Un servizio decisamente interessante, anche perché scegliere un ristorante considerando le pagine web delle singole attività, o le pubblicità, non è cosa semplice. All’apparenza tutte le attività sembrano “la migliore possibile”, cosa ovviamente del tutto improbabile. Per altro capita anche di avere il desiderio di trovare un buon ristorante, magari che serva particolari tipologie di cibo, proprio mentre ci si trova lontano da casa.

Quando apre un ristorante

Non tutti i ristoranti nelle vicinanze sono aperti a qualsiasi ora del giorno, anzi. Come prima cosa è importante comprendere che qualsiasi esercizio ha almeno un giorno di chiusura. Tale giornata non è prefissata dalle autorità locali, ma dipende dalle esigenze e dalla preferenze del singolo gestore. Quindi quando si valutano i ristoranti nelle vicinanze del luogo in cui ci si trova, si deve anche comprendere che per alcuni potrebbe essere il giorno di chiusura. Inoltre alcuni ristoranti prediligono un pasto della giornata: quindi sono aperti solo a pranzo, o, più comunemente, solo a cena. Se si intende provarli proprio a pranzo, ma sono aperti solo a cena, chiaramente si sarà completamente impossibilitati. Oltre a questo anche per quanto riguarda i periodi feriali ogni ristorante è libero di fare come crede; il singolo esercizio potrebbe decidere di chiudere proprio la settimana di ferragosto, oppure per l’intero mese di settembre. Sapere questi dati in anticipo permette di evitare brutte sorprese.

Cosa mangiamo?

Negli ultimi anni nel nostro Paese abbiamo assistito ad un vero e proprio boom della cucina, sotto vari punti di vista. Sono numerosi i programmi TV dedicati a questo argomento, così come gli chef che sono diventati vere e proprie star. Inoltre sempre più spesso si stanno aprendo ristoranti inusuali, che propongono cucina etnica o menu molto originali. Se un tempo la provincia italiana era ricca di piccole trattorie tipiche, oggi è più facile trovare un ristorante che serve solo uno specifico tipo di alimento, che può essere la carne o il formaggio, o anche locali etnici. Quando si decide dove andare a mangiare quindi è importante anche fare mente locale e valutare cosa si desidera mangiare. Per una pizza è bene cercare un ristorante con forno a legna, per dei piatti originali meglio scegliere un ristorante indiano, mediorientale o thai. Ognuno ha poi i propri gusti ed esigenze, c’è chi va al ristorante con i bambini piccoli, chi è vegano e chi soffre di celiachia. Per ognuno la soluzione migliore è differente, meglio però verificare in anticipo di poter trovare un menu che soddisfi tutti i commensali.

Le opinioni degli altri clienti

Questa è la novità degli ultimi anni, sotto vari punti di vista. Oggi chi è alla ricerca di un ristorante nelle vicinanze ha la possibilità addirittura di leggere cosa ne pensano le persone che ci sono già state. Attraverso le recensioni e le opinioni degli altri clienti si possono notare alcuni particolari che difficilmente potrebbero saltare all’occhio attraverso una semplice descrizione da pagina pubblicitaria, o dalla lettura del menu. Anche alcuni siti internet dei singoli ristoranti riportano i consigli degli altri clienti, cosa molto comoda. Che aiuta anche a trovare il piatto migliore in assoluto di tutto il menu, quello che ci motiva a provare proprio quel ristorante, e magari a ritornare poi nelle sere seguenti, o a consigliarlo ad amici e parenti.