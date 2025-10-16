Dos Des, sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura per 95mila euro

AVELLINO- Un sequestro preventivo di urgenza per equivalente della somma di 95mila euro, presunto provento corruttivo dei funzionari pubblici della Provincia di Avellino coinvolti nell’ inchiesta Dos Des della Guardia di Finanza del Nucleo Pef di Avellino. Alla vigilia dell’udienza davanti ai magistrati del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino (il collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo) il pm Fabio Massimo Del Mauro ha firmato il provvedimento d’urgenza relativo alla somma nei confronti di tutti gli indagati, in particolare quella sequestrata all’indagata Rossini all’interno della sua abitazione (circa 60mila euro nascosti sotto vuoto) e circa 30mila euro invece custoditi in una cassetta di sicurezza, che attraverso il suo legale Claudio Frongillo, aveva proposto l’annullamento del sequestro probatorio della somma. Il provvedimento è stato eseguito dai militari delle Fiamme Gialle agli ordini del tenente colonnello Mario Aliberti. Il decreto sarà nelle prossime ore al vaglio del Gip del Tribunale di Avellino.