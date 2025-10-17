Dos Des, la Procura deposita nuovi atti al Riesame sugli appalti sospetti

AVELLINO – La Procura di Avellino, il pm Fabio Massimo Del Mauro, ha depositato all’attenzione dei magistrati del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino gli atti oggetto di recenti acquisizioni da parte dei militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino, che qualche giorno fa sono tornati a Palazzo Caracciolo per nuove acquisizioni nell’ambito degli accertamenti e dopo la perquisizione in uffici e abitazioni dei due funzionari indagati per corruzione nell’esercizio delle funzioni. Si tratta di atti relativi all’ ambito delle infrastrutture scolastiche e lavori di miglioramento sismico delle strutture. A partire da quelli dell’Istituto superiore Ruggero II di Ariano Irpino e i “Lavori di Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici di Competenza Ambito 4 i ,”Lavori di Manutenzione Straordinaria Edifici colastici”, aggiudicati ad una delle due imprese e i Lavori di demolizione e nuova costruzione palestra I.T.G. Ronca di Montoro. Questa mattina saranno discusse le istanze di annullamento dei sequestri eseguiti dalle Fiamme Gialle, presentate dai legali dei cinque indagati. Nella giornata di ieri, il pm Fabio Massimo Del Mauro aveva anche firmato un decreto di sequestro per equivalente d’urgenza nei confronti dei cinque indagati per una somma di 94.800 euro, quella equivalente alle somme in contanti fiutate dai cash dog delle Fiamme Gialle nel corso delle perquisizioni di qualche giorno fa.