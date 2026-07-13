Doppio intervento dei caschi rossi irpini: impegnati contro le fiamme ad una condotta del gas a Pozzuoli

NAPOLI- Doppio intervento dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino nell’°area napoletana. Nel corso delle operazioni di supporto in provincia di Napoli, le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino sono state successivamente dirottate su un nuovo intervento nel territorio di Pozzuoli. Il personale è attualmente impegnato per un incendio che interessa una condotta del gas all’interno del perimetro dell’Istituto Professionale Alberghiero “Lucio Petronio”. Le squadre stanno operando per la messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente e con gli enti preposti, al fine di garantire la sicurezza delle persone e contenere i rischi connessi all’evento. Le operazioni sono tuttora in corso.