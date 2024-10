Dopo una notte di ricerche ritrovato e messo in salvo il cercatore di funghi scomparso

VALLO LAURO- Dopo una notta intensa di ricerche tra le montagne di Quindici e’ stato ritrovato pochi minuti fa il sessantasettenne di Visciano di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. Una vera e propria task force quella messa in campo dai soccorritori che ha visto impegnato il Soccorso Alpino Speleologico (Cnsas) , il Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle di Sant’Angelo dei Lombardi, il Nucleo Sar dei Vigili del Fuoco di Avellino, gli agenti del Commissariato di Lauro e i Carabinieri. L’uomo per fortuna è in buone condizioni e per lui e per I suoi familiari dopo una notte di paura e apprensione e’ arrivato l’epilogo positivo.