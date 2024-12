Dopo nove anni di indagini e processo assolto Giuseppe Vetrano

AVELLINO- Dopo nove anni di indagine e processi si chiude con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” la vicenda giudiziaria che vedeva imputato, tra gli altri, Giuseppe Vetrano, avvocato e docente avellinese, difeso dal penalista Benedetto Vittorio De Maio, coinvolto nel cosiddetto “Caso Scognamiglio”, il giudice (assolta in primo grado) che componeva il collegio del Tribunale chiamato a decidere sulla sospensione del governatore Vincenzo De Luca. I magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, dove erano imputati Guglielmo Manna, dirigente all’epoca dei fatti della Azienda Santobono Pausillipon, l’ avvocato Gianfranco Brancaccio, l’ infermiere del cto di Napoli Giorgio Pozziello, difesi a vario titolo dagli avvocati Bruno Von Arx, Francesco Cedrangolo, Ernesto Palmieri e Mario Auriemma, oltre allo stesso avvocato Vetrano, hanno riformato la sentenza di primo grado, emessa dall’Ottava Sezione del Tribunale di Roma, mandando assolti tutti gli imputati. I fatti risalgono al 2015, tutti erano accusati insieme alla giudice Anna Scognamiglio, (assolta dall accusa in primo grado di induzione indebita) condannando tutti gli altri imputati per traffico di influenze illecite ad una pena di un anno e sei mesi, con sospensione della pena e non menzione. L’ imputazione originaria era di concussione per induzione. Oggi la Corte di Appello ha assolto tutti “perché il fatto non sussiste”. In buona sostanza per i giudici capitolini non ci fu alcuna promessa indebita, come sostenuto dai difensori, di alto incarico dirigenziale al Manna, il quale, secondo l’ accusa, aveva speso il rapporto di coniugi con il giudice (Anna Scognamiglio) che stava decidendo le cause di De Luca, che era stato sospeso a causa della condanna per abuso di ufficio. A seguito delle assoluzioni revocate anche le statuizioni civili perché gli imputati erano stati condannati a risarcimento per circa 40mila euro.