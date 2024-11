Dopo l’Autostazione un nuovo arresto per spaccio della Mobile nel “centro storico”

AVELLINO- Trentasette stecchette di hashish, tutte pronte per lo spaccio, sequestrate dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino un giovane extracomunitario, bloccato e tratto in arresto dal personale della Sezione Antodroga della Squadra Mobile di Avellino in Via Del Gaizo, nel centro storico cittadino. Il giovane extracomunitario su disposizione della Procura di Avellino (il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele) e’ stato tratto in arresto. Nella mattinata di oggi dovrà comparire davanti al giudice monocratico per l’udienza di convalida. Il giovane, difeso dagli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino, proprio per la modalità di confezionamento dello stupefacente e’ accusato di spaccio. Molto probabile che venga evidenziata dalla difesa una condizione per applicare il V Comma (ovvero lo spaccio di lieve entità).

Massima vigilanza da parte della Questura sullo spaccio, in particolare quello che interessa alcune zone della città capoluogo dove c’è la maggiore concentrazione di giovani. Ora si attende la decisione del giudice monocratico.