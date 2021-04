Benevento Dopo cena tenta di rapinare i suoi Anfitrioni per 20 euro: arrestato dai Carabinieri 27 Aprile 2021

A Montesarchio, la notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di quel centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne del centro caudino per tentata rapina.

I militari, a seguito di una segnalazione al numero di Pronto Intervento per una rapina in abitazione, sono intervenuti in corso Caudino, dove sul posto hanno riscontrato nell’appartamento 3 persone, la coppia che vi abitava e il 27 enne, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali.

I carabinieri hanno accertato che quest’ultimo, conoscente della famiglia residente, aveva chiesto insistentemente di cenare con la coppia e, successivamente, ha preteso con ostinazione la somma di venti euro.

Al rifiuto della coppia, l’uomo, con prepotenza, si è portato nelle stanze dell’appartamento alla ricerca di denaro, quando, a un certo punto ha preso un grosso coltello con il quale ha minacciando i due a farsi consegnare la somma richiesta, da qui ne è nata una colluttazione, nel corso della quale sono stati danneggiati alcuni mobili e arredi.

L’uomo, nonostante i ripetuti tentativi del padrone di casa a convincerlo ad andare via e a lasciare l’abitazione, è rimasto a minacciarli ed è stato trovato ancora nell’abitazione dal personale intervenuto.

Pertanto, i Carabinieri hanno sequestrato il coltello e lo hanno condotto in caserma e, dopo gli accertamenti di rito e le consuete formalità, il 27enne è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile di tentata rapina, violazione di domicilio e danneggiamento e, su disposizione del sostituto Procuratore di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.