Dopo Addeo si dimette anche Santaniello: “non c’è agibilità democratica”

MOSCHIANO- Dopo l’ex sindaco Rosario Addeo, lascia il consiglio comunale, a quarantotto ore dalla “prima” dell’amministrazione guidata da Sergio Pacia, anche un altro consigliere comunale di minoranza. Si tratta di Fioravante Santaniello, primo degli eletti nelle fila di “Radici”.

Nelle scorse ore, dopo il candidato sindaco e capogruppo di opposizione anche il consigliere comunale ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica, a quanto pare potrebbero non essere i soli, perché la minoranza potrebbe decidere di non entrare in consiglio comunale.

Come anticipato qualche giorno fa quello che in altri termini si definisce l’ “Aventino”. Anche per il consigliere Santaniello nelle motivazioni si legge della mancanza “di agibilità democratica”. Già nella sua comunicazione l’ex sindaco aveva segnalato presunte condotte elettorali che sono state già denunciate all’autorità giudiziaria. Anche gli altri consiglieri potrebbero lasciare i banchi della minoranza.

Una comunicazione che, oltre al Comune è stata inviata anche all’attenzione del Prefetto di Avellino Rosanna Riflesso e alla stazione dei Carabinieri. Nella lettera di dimissioni dell’ex primo cittadino aveva segnalato che:

“A partire dal consiglio comunale eletto, non vi sono, e lo segnalo con estremo rammarico, le condizioni minime di agibilità democratica, con conseguente, grave, pregiudizio per l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, (articolo 97 Costituzione), e grave lesione delle libertà fondamentali dell’individuo garantito nella vigente Carta Costituzionale”.

Una vicenda che non sembra avere molti analoghi precedenti, quantomeno in Irpinia e che ora si troverà a gestire la Prefettura di Avellino.