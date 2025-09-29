Dopo 42 anni i commissari sbloccano l’impasse per la nuova Stazione dell’Arma

QUINDICI- Dopo 42 anni la Commissione Straordinaria coordinata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, alla guida del Comune di Quindici dal marzo del 2024, ha sbloccato l’impasse per l’allocazione della Stazione nella nuova sede di Via Provinciale.

L’opera, come e’ noto, grazie allo stanziamento di nuovi fondi propri da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i lavori per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri sono stati ultimati, come da certificazione emessa nel mese di dicembre 2023. Ma mancava un dettaglio che la Commissione Straordinaria è riuscita a definire, ovvero il passaggio definitivo dell’area di sedime. Come hanno rilevato i componenti della Commissione nella delibera che concede definitivamente i suoli: “una verifica agli atti d’ufficio di questo Ente e a seguito di interlocuzioni con gli Uffici dell’Agenzia del Demanio, è emerso che l’area di sedime della Caserma dei Carabinieri, individuata con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 85 del 07.09.1983, non è stata ancora ceduta e, quindi, ancora di proprietà del Comune di Quindici”. Per cui la Commissione presieduta dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano ha deciso la donazione al Demanio dell’area, anche alla luce del fatto che: E la donazione condizionata per l’allocazione di una nuova sede della Caserma dell’Arma dei Carabinieri quale presidio di Forze dell’ordine presente sul territorio, in considerazione |del diretto collegamento con I’erogazione dei servizi di tutela e di prevenzione dei reati a favore della collettività, può ritenersi non pregiudizievole per le finanze del’Ente Comunale atteso che: a) sottesa all’operazione nel suo complesso, permane la tutela dell’interesse pubblico della comunità locale di poter usufruire di un indispensabile presidio dell’ordine e sicurezza pubblica; b) la gratuità è bilanciata da una diversa forma di valorizzazione consistente nella costruzione ella Caserma dei Carabinieri”.