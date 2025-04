“Donne che salvano i libri”: presentazione al Circolo della Stampa

Si terrà il 10 aprile alle ore 17:00 al Circolo della stampa di Avellino l’incontro di presentazione del volume “Donne che salvano i libri”, una pubblicazione a cura dell’associazione “Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza A.P.S.”.

All’incontro, organizzato in collaborazione con Suderi Editrice e Agorà giovani, interverranno Silvia Corsi e Lea Vagner autrici i del libro, Gaetana Aufiero (scrittrice e storica), Antonella Urciuoli (scrittrice e giornalista) e la Maestra Nadia Testa, responsabile della Biblioteca Stravinsky.

Il Volume racconta la storia di Maria Giuseppina Castellano Lanzara, Maria Bakunina e Guerriera Guerrieri, simbolo di amore per la cultura e resistenza che hanno operato rispettivamente alla Biblioteca Universitaria, all’Accademia Pontaniana e alla Biblioteca Nazionale. In seguito, propone una serie di interviste alle responsabili contemporanee di alcune delle più prestigiose biblioteche napoletane, come la Biblioteca dei Girolamini, la Biblioteca di Storia Dell’Arte Bruno Molajoli, la Biblioteca Universitaria e la Biblioteca Nazionale.

Un incontro che ha l’intento di creare un sano dibattito sul ruolo cruciale delle donne nella salvaguardia del patrimonio librario, dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri, e delle difficoltà da affrontare oggi nella gestione dei luoghi culturali e delle sfide per la conservazione del sapere.