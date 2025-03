“Donne e lavoro: sfide, prospettive e opportunità”, primo incontro promosso dalle amministratrici della Città dell’Alta Irpinia

Il gruppo operativo delle rappresentanze femminili della Città dell’Alta Irpinia annuncia la nascita del Forum permanente delle amministratrici che siedono nei consigli comunali, di maggioranza e opposizione, teso a costruire un’alleanza che parta dalla condivisione di una visione al femminile e che attende di essere tradotta in attività concrete da spalmare sul territorio. Il primo appuntamento promosso alla vigilia dell’8 marzo inaugura di fatto un fitto calendario di incontri e attività, che nei prossimi mesi è chiamata ad arricchire la strategia dell’area pilota su cui è impegnata la Città dell’Alta Irpinia.

Il tema “Donne e lavoro: sfide, prospettive e opportunità” inaugura i dibattiti del Forum di genere a cui sarà presente il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso. In rappresentanza delle istituzioni, interverranno Fiorella Caputo, sindaca di Morra De Sanctis; Rosanna Repole Presidente della Città dell’Alta Irpinia; Rosetta D’Amelio, delegata alle Pari Opportunità della regione Campania; Veronica Barbati, Presidente Nazionale Coldiretti Giovani Impresa, e Maria Tortoriello Direttrice provinciale Coldiretti.

In rappresentanza dell’imprenditoria interverranno invece Sara Moscariello, cooperativa agricola Pecorino Bagnolese di Bagnoli Irpino, Francesca Rullo, azienda country babies di Torella dei Lombardi, Luigia Iuorio azienda agricola grani antichi di Villamaina, Pina Marzullo per Marzù artigianato di qualità di Aquilonia, Francesca Bocchino azienda agricola Su per terra di Cassano Irpino, Paola Mignone azienda agricola L’orto di Paola di Volturara Irpina.

All’evento ha contribuito l’artista irpino di chiara fama internazionale Gennaro Vallifuoco, che ha donato al Forum l’immagine dell’opera del 2023 “Stai zitta” in omaggio a Michela Murgia. Si tratta dell’espressione della battaglia in favore dei diritti delle donne, il capolavoro del maestro si inserisce nell’ambito del Forum come un manifesto culturale di chiara ispirazione progressista. In questa opera l’autore pone in primo piano la scrittrice da poco scomparsa, in forma di mater Dolorosa, ma propone anche riferimenti alle antiche icone e alle riproduzioni pop. Sullo sfondo infine, un collage di un corteo di donne, le Suffragette, con slogan inneggianti la libertà e contro al prevaricazione maschile.

Nell’ambito dell’appuntamento, le stampe dell’opera saranno consegnata a tre donne del territorio che si sono particolarmente distinte per il loro operato. Il riconoscimento sarà assegnato a Giulia Di Cairano alfiere della Repubblica, Liliana Graniero insignita del Premio Fondazione Garrone per avere creato una start up su un progetto innovativo che rivoluzione l’agricoltura domestica, e a Maria Chiara Giannone, laureata eccellente che è stata di recente premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.