Donazioni sangue: venerdì e sabato presso la sede ADS CAMPANIA

L’ ADS CAMPANIA fa appello alla sensibilità e alla generosità degli Avellinesi per garantire la necessità di sacche ematiche all’ Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, organizzando alcune raccolte sul territorio irpino, che di seguito si riporta:

Venerdì 26 – Sabato 27 Luglio dalle ore 08.00 alle 12.30 presso la sede in via Cristoforo Colombo n.22 ad Avellino per la donazione di sangue.

Per info chiamare al numero: 0825 461268 oppure alla pagina Facebook: ADS CAMPANIA

Ogni donazione può fare la differenza! Donare è molto semplice ed è alla portata di tutti.

I requisiti richiesti sono:

1) Etá 18/65(per candidarsi a diventare donatori)

Chiunque desideri donare dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione.

2) Peso: non inferiore ai 50 kg.

3) Stato di salute:buono

4) Stile di vita: nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e quella del ricevente. L’idoneitá alla donazione viene stabilita mediante un colloquio personale e riservato,una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio (prima donazione differita) previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

5) Ogni quanto si può donare? Le donne con ciclo regolare ogni 6 mesi mentre gli uomini ogni 3 mesi. La donna in menopausa ogni 3 mesi.