Donazione di organi: l’11 aprile l’Asl si illumina di rosso

L’11 aprile in occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, l’ASL di Avellino si illumina di rosso.

L’Azienda Sanitaria Locale, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, a partire dalle ore 20.00 dell’11 aprile, su invito della Regione Campania che ha richiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di assumere e sostenere iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi, illuminerà di rosso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e il Distretto Sanitario di Avellino.

Il Centro Nazionale Trapianti, il Ministero della salute e la Regione Campania promuovono un’azione congiunta per sostenere l’informazione sull’opportunità di esprimersi in merito alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d’identità. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulle procedure esistenti per esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, nonché informare sulle modalità di iscrizione al Registrato Italiano Donatori di Midollo Osseo IBMDR. L’Azienda Sanitaria Locale insieme alla Regione Campania ha inteso dare massimo rilievo all’evento al fine di promuovere la cultura della donazione e del trapianto. Ad oggi, secondo i dati forniti dal Centro Nazionale Trapianti sono 66.797 le persone che in provincia di Avellino hanno espresso il proprio consenso alla donazione degli organi.

In base ai dati forniti dal Centro Nazione Trapianti in provincia di Avellino il Comune più virtuoso risulta essere Montefalcione, con un indice di dono di 72,85, seguito da Cairano (Indice di dono 71,77) e Pratola Serra (Indice di dono 71,22). L’Indice del dono, infatti, fornisce una fotografia dell’impegno profuso dai Comuni italiani nella gestione complessiva del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d’identità.

Si ricorda che è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti presso il proprio Comune di residenza in sede di rinnovo della Carta d’identità elettronica, presso gli sportelli dedicati presso i Distretti dell’ASL e presso le associazioni che operano nel settore.