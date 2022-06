DonatoriNati Polizia di Stato, raccolta sangue ad Avellino

DonatoriNati Campania in campo per fare fronte all’emergenza sangue. Tantissime le sacche raccolte stamane presso la Questura di Avellino. Numerosa la partecipazione dei poliziotti accolti da personale medico a bordo dell’autoemoteca dell’Associazione Fratres.

“Sono svariate le richieste di sangue che si stanno susseguendo in questi mesi ma soprattutto in questi giorni. Cerchiamo di rispondere a tutte le strutture ospedaliere che fanno richiesta ma il nostro accorato appello lo rivolgiamo ai giovani: donate il sangue, il sangue non è un farmaco non si riproduce in laboratorio ma solo con la nostra generosità“ afferma il Presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli.

Anche il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha voluto salutare i “donatori in azione” complimentandosi per la lunga scia di generosità che si unisce all’Esserci Sempre che distingue la Polizia di Stato.