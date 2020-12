Avellino “Dona un pasto”: l’iniziativa della Caritas di Avellino 18 Dicembre 2020

Nell’ambito delle iniziative promosse per questo periodo Natalizio e di feste

la Caritas diocesana, sulla scia dello stile di Mons. Antonio Forte – vescovo, a cui è intitolata la Casa della fraternità mensa / dormitorio e la Cittadella della carità, invita le famiglie della Diocesi ad offrire il costo di un pranzo natalizio ad un povero immaginario seduto alla tavola del proprio nucleo familiare.

In questo periodo ci siamo organizzati per far arrivare a casa delle persone bisognose il necessario per la cena con l’iniziativa “Nessuno resti solo” – la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno come segno di fraternità e di speranza. Siamo certi di una forte testimonianza di carità e di fraternità; con l’occasione il Vescovo Arturo e la direzione Caritas augurano un Santo Natale.

DIOCESI DI AVELLINO

CARITAS DIOCESANA

C/C POSTALE 14434831 IIBAN

IIT51Z0538715100000000028093

FONDAZIONE OPUS

SOLIDARIETATIS PAX

C/C POSTALE 1051799730 IBIBAN

IIT38X0538715100000001244466