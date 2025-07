Il Comune di Avellino invita i contribuenti a scegliere di sostenere i servizi sociali locali con questa semplice scelta di solidarietà.

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo

commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente, ad invarianza

di carico fiscale, di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle

persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per

finalità di utilità sociale e, fra essi, il Comune di Avellino.

Si rivolge, pertanto, un appello alla sensibilità dei cittadini, che ancora non hanno

provveduto a destinare la quota del 5 per mille, affinché scelgano di devolverla

favore di questo Ente per il miglioramento dei servizi sociali locali. Una particolare sollecitazione viene rivolta ai professionisti del settore (commercialisti – CAF ecc…) per il raggiungimento del miglior risultato possibile.