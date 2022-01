Don Vitaliano: “La mensa dei poveri è una discarica umana, intervenga l’Asl” E spuntano 4 casi di Covid

Don Vitaliano: “La mensa dei poveri è una discarica umana, intervenga l’Asl per le cure o ci saranno altre vittime” Intanto spuntano 4 casi di Covid tra i residenti della struttura.

Il direttore della mensa dei poveri, don Vitaliano Della Sala, lancia l’allarme: “Nella nostra struttura molti dei pazienti che ospitiamo sono malati e necessitano di cure specifiche e assistenza. E’ fondamentale che l’Asl di Avellino collabori con noi e si occupi di chi ha patologie. Non possiamo reggere da soli l’emergenza”.

Dopo i funerali di Luciano Romagnuolo, senzatetto morto di stenti, il parroco parla di una sconfitta della rete di solidarietà. Il prefetto intanto ha convocato due giorni fa il Comune, le associazioni di volontariato e altri enti istituzionali per cercare di tracciare un progetto per aiutare le persone in difficoltà.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza