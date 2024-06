Don Ciotti ad Avellino per il via alla sede di “Libera”

“Libera” è una rete di associazioni, cooperative, enti, scuole, gruppi, e singoli cittadini impegnati a costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.

Nata nel 1995, “Libera” si propone di coordinare e supportare l’impegno civile contro le mafie, la corruzione e ogni forma di criminalità organizzata. Siamo orgogliosi di annunciare l’insediamento di un nuovo presidio territoriale ad Avellino, un’importante tappa nel nostro impegno per la diffusione della cultura della legalità e della giustizia sociale nel territorio irpino.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 13 giugno alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Polo Giovani di Avellino, sito in via Morelli e Silvati. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del nostro Presidente Nazionale, don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”, e figura di spicco nel panorama dell’antimafia sociale. La sua presenza ad Avellino è per noi non solo un onore, ma anche un forte segnale di speranza e di impegno concreto nella lotta alla criminalità organizzata.

“Speriamo nella più ampia partecipazione da parte delle forze sindacali, sociali, associative e delle testate giornalistiche presenti sul nostro territorio perché la lotta alla criminalità organizzata si vince tutte e tutti insieme, soprattutto in un momento nel quale le camorre stanno proliferando sempre di più sul nostro territorio” afferma Libera.