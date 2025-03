Viola i domiciliari e torna in carcere: il Riesame lo rispedisce ai domiciliari

AVELLINO – Torna ai domiciliari un ventunenne avellinese, già accusato di quattro rapine (per due è stato condannato, per una assolto e per un’altra prosciolto) che, a causa della violazione degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, dopo una misura di aggravamento, era tornato in carcere. I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno accolto l’istanza di annullamento dell’aggravamento proposta dal suo difensore, l’avvocato Massimiliano Russo, riapplicando allo stesso ventunenne la misura degli arresti domiciliari.