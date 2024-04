Domiciliari Festa, Rotondi: “episodio grandemente traumatico per la comunità”

Avellino – Arresti domiciliari per il sindaco dimissionario Gianluca Festa: la reazione del Deputato Gianfranco Rotondi:

“Sono profondamente addolorato per l’arresto ai domiciliari del Sindaco di Avellino, che notoriamente non appartiene alla mia parte politica.

Si tratta di un episodio grandemente traumatico per una comunità che ha riconosciuto a Gianluca Festa una forte leadership non soltanto elettorale.

Non esprimo il classico augurio di poter chiarire ogni addebito. Dico che dovrà essere così, perché – al di là di ogni valutazione politica – questa storia non somiglia alla tradizione civile della città che ho l’onore di rappresentare in parlamento”.