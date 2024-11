Domenica il Pino Irpino sarà ospite dell’Avellino Basket

Domenica alle ore 18:00 il Palasport Giacomo del Mauro in occasione del match Nardò Basket Avellino ospiterà il Pino Irpino, associazione culturale e sociale grazie al quale una carovana di ragazzi percorrerà dal 6 all’8 Dicembre l’intero territorio irpino.

Un’idea nata nel 2011 durante una chiacchierata tra amici si è trasformata con sacrificio e perseveranza in un progetto culturale e sociale senza precedenti, un viaggio lungo tre giorni con l’obiettivo di accorciare le distanze non solo geografiche ma soprattutto sociali.

L’associazione, che da anni si distingue per l’impegno verso i temi della solidarietà, dell’inclusione e del senso di comunità, quest’anno in collaborazione con il Coni di Avellino e Cesvolab ha scelto di abbracciare un progetto di economia circolare attraverso la raccolta di scarpe sportive usate che saranno riciclate e utilizzate per realizzare tappetini antiurto nei parchi giochi in collaborazione con Ecosport. Si precisa che saranno utili soltanto le scarpe con suola in gomma (es. da ginnastica, running, sneakers, ciabatte, infradito. etc).

La scelta di inaugurare il progetto durante una partita sportiva non è casuale. Lo sport è uno dei temi fondamentali dell’edizione di quest’anno, il mezzo perfetto per trasmettere i messaggi di solidarietà e di comunità che sono al cuore dell’iniziativa. L’evento rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico presente e raccogliere il materiale richiesto grazie all’istallazione di appostiti contenitori.

Dunque, una partita che non sarà soltanto un evento sportivo, ma anche un momento di grande significato sociale. In questa occasione, infatti, sarà accesa simbolicamente ” la fiaccola” del Pino Irpino, simbolo di Pace, Solidarietà, Fratellanza e comunità, per inaugurare il loro 11esimo viaggio tra i Comuni della provincia di Avellino. In questa circostanza, il Presidente Ing. Giuseppe Lombardi, consegnerà ai rappresentanti del Pino Irpino la pallina ufficiale dell’Avellino Basket, che andrà a decorare il Pino irpino.