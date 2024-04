Domenica a Montemiletto giornata dedicata alla prevenzione

A Montemiletto, per Domenica 7 aprile 2024, la Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”, grazie alla disponibilità del Dott. Fiore Carpenito, ha organizzato una giornata di prevenzione durante la quale sarà possibile effettuare visita ed ecografia Endocrinologica gratuita, che considerata la grande richiesta, sono state già esaurite le disponibilità e pertanto il Presidente Italo Petrillo sta già valutando una nuova data per soddisfare l’utenza che non è riuscita a prenotarsi.

Inoltre, durante la stessa mattinata, la Consociazione Regionale Fratres Campania stazionerà con l’autoemoteca in Piazza IV Novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, per effettuare una raccolta sangue.

“Ringrazio anticipatamente tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa e in particolar modo il Dott. Fiore Carpenito e la Fratres di Montefalcione” – afferma il Presidente della Pubblica Assistenza “Italo Capobianco”, Italo Petrillo – .

Per prenotazioni donazione sangue contattare i recapiti riportati di seguito:

3284496139 (Giuseppe Festa – 3456170203 (Jolanda Ciarla)