Attualità Domani si parte con i richiami per gli over ’80. In Irpinia oltre 36mila vaccinati 9 Marzo 2021

Partirà da domani, mercoledì 10 marzo, la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-covid 19 per la categoria degli over 80, presso i centri vaccinali di Bisaccia, Montella, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, già attivati per la somministrazione delle prime dosi. Inoltre, a seguito del completamento dell’allestimento dei Centri Vaccinali da parte del Comune di Ariano Irpino, da domani, verranno attivati anche i 2 Centri Vaccinali presso il Palazzetto dello Sport e presso il Centro Sociale in località Martiri.

Pertanto, i cittadini ultraottantenni prenotati afferenti l’AFT 11, da domani verranno convocati per ricevere la seconda dose di vaccino presso i Centri vaccinali di Località Martiri e Località Cardito e presso il Centro vaccinale del P.O. di Ariano Irpino, dove sono stati destinati n. 2 box per la somministrazione del vaccino agli over 80.

Ad oggi sono 36.750 le persone vaccinate in provincia di Avellino, di queste 28.757 hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 7.993 hanno completato la vaccinazione anche con la seconda dose. Di questi: 13.079 ultraottantenni, 16.512 personale sanitario e non, 6.575 personale scolastico, 584 forze dell’ordine.