Domani saranno piantati quattro nuovi alberi a Piazza Garibaldi

Legambiente Avellino – Alveare annuncia con entusiasmo che è stato raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi necessaria per piantare quattro nuovi alberi a Piazza Garibaldi.

Domani, Mercoledì 20 novembre alle 10, insieme ad alcune classi dell’I.C. Regina Margherita, gli ambientalisti procederanno alla piantumazione degli alberi, un piccolo ma significativo gesto che mira a un più ambizioso traguardo: la realizzazione della prima strada scolastica della città.

«Grazie all’impegno della comunità e alla generosità dei donatori, in meno di quindici giorni è stato possibile raccogliere le somme per il progetto, che contribuirà a rendere più verde e vivibile uno degli spazi più centrali della città. Dopo il crowdfunding dello scorso gennaio che ci ha consentito di piantare cinque ligustri a via Pini è davvero un grandissimo risultato», ha dichiarato il presidente di Legambiente Avellino, Antonio Di Gisi.

«Questo risultato non lo abbiamo raggiunti da soli – ci tiene a precisare il vicepresidente e responsabile al verde di Legambiente Antonio Dello Iaco -. Con tanti piccoli contributi e con il supporto di Libera Avellino, Insieme per Avellino e per l’Irpinia, Avionica e Vivai Sica abbiamo raggiunto anche questo obiettivo».

«La strada scolastica è un’idea ambiziosa ma alla portata di una città come Avellino. L’obiettivo è garantire un percorso sicuro e sostenibile per i bambini e le bambine che frequentano la scuola, dando loro la possibilità di camminare liberamente senza doversi districare tra auto, clacson e doppie file», spiegano dal circolo di Avellino.

Legambiente Avellino invita la cittadinanza a partecipare all’evento, che sarà un momento di comunità e di sensibilizzazione per un futuro più verde e sicuro.

Cos’è una strada scolastica?

Una strada scolastica è un percorso sicuro e sostenibile pensato per i bambini che vanno a scuola. Mira a ridurre il traffico, migliorare la sicurezza stradale e incentivare la mobilità attiva, come camminare o andare in bicicletta. Questi percorsi sono caratterizzati da: