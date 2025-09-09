In Prefettura nuova riunione del Tavolo per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere giovanile

Domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 10.30, presso la sede della Prefettura, si terrà una nuova riunione del Tavolo per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere giovanile, voluto e coordinato dal Prefetto Rossana Riflesso, con l’obiettivo di mettere in campo strategie mirate di collaborazione interistituzionale per un’analisi congiunta dei fattori di rischio in grado di incidere significativamente sulla fascia giovane della popolazione ed avviare azioni strutturate che possano offrire ulteriori strumenti di risposta al fenomeno.
Dopo i precedenti incontri, dedicati nello specifico all’ambito territoriale di Ariano Irpino, domani – alla presenza anche delle Forze dell’Ordine, del Comune, della Diocesi, dell’Ufficio scolastico, dell’A.S.L – l’incontro verterà sulla città di Avellino, con l’obiettivo di approfondire le criticità emergenti, mettere a sistema buone pratiche già in atto sul territorio e sviluppare nuove progettualità.