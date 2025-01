Domani, venerdì 31 gennaio 2025, l’onorevole Piero De Luca, deputato e capogruppo del Partito Democratico in commissione bicamerale sulle questioni regionali, visiterà l’Autostazione di Avellino, situata in via Fariello.

Durante la visita, che avrà inizio alle ore 12, De Luca incontrerà l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, per discutere delle tematiche legate al trasporto pubblico e alle infrastrutture locali.