Attualità Domani parte il tour virtuale del Pino Irpino 4 Dicembre 2020

Prende il via domani, il tradizionale viaggio senza sosta dei ragazzi del Pino Irpino.

Partirà da Zungoli alle 7.59 – ultimo comune in ordine alfabetico – e si concluderà a Senerchia alle 20.07 la lunga diretta del primo giorno che raggiungerà a distanza i primi ventiquattro comuni con oltre 12 ore di diretta. Dalla Baronia alla Valle del Sele passando per l’Alta Irpinia, sarà un tour diverso dal solito. Invece dell’incontro in piazza, per 8 minuti i carovanieri incontreranno i comitati di accoglienza e i tanti cittadini che interverranno in diretta al link irpiniativogliobene.it/pinolive.



Intanto in questi giorni in tantissimi paesi si stanno organizzando iniziative solidali; iniziano ad arrivare anche le prime foto dei comuni che hanno predisposto l’illuminazione verde di un monumento come simbolo di rinascita e di speranza. Il simbolo di quest’anno, infatti, sarà una lanterna, che ogni comitato di accoglienza donerà alla tappa successiva. Una staffetta di comunità che servirà ad unire simbolicamente ogni comune d’Irpinia.

A tutti i comuni, intanto, il Pino Irpino donerà l’opera unica del maestro Gennaro Vallifuoco, “Luna con albero della vita”, che vuole essere di buon auspicio per tutta la nostra terra e per le comunità.



Foto, video, elenco completo delle tappe sulla pagina facebook Il Pino Irpino o sul sito http://www.irpiniativogliobene.it