Domani l’ultimo saluto a Bilal Boussadra, sarà tumulato nel cimitero di Avellino

Bilal Boussadra, la giovane promessa del pugilato venuta a mancare a causa del tragico schianto in auto di sabato notte sarà tumulata domani pomeriggio nell’area cimiteriale di Avellino riservata ai defunti di fede islamica. Il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero ha tenuto a ringraziare la sua omologa del capoluogo Laura Nargi per la disponibilità andata in via eccezionale oltre il regolamento che prevede la sepoltura solo per i residenti in città. Il giovane, di origini marocchine, sarà salutato con rito islamico. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Terrazzano a Mirabella Eclano. Le esequie muoveranno dalle 14:30 per raggiungere il cimitero di Avellino.