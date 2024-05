Domani la presentazione della lista di APP

Sabato 18 maggio 2024 alle ore 18.00 a Piazza Biagio Agnes si terrà la presentazione della lista APP – Avellino Progetto Partecipato: un gruppo politico e una coalizione che sostiene il campo progressista, guidato dalla candidatura a sindaco di Antonio Gengaro che interverrà durante l’incontro.

“Il nostro gruppo è composto da candidate e candidati che hanno deciso di mettersi in gioco per costruire un futuro migliore per Avellino. Il nostro obiettivo è superare gli anni difficili grazie alla partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini nella vita pubblica e nell'amministrazione della città. Crediamo fermamente che solo con il supporto e la collaborazione di tuttə, non limitandoci a coinvolgere le persone solo durante la campagna elettorale, la città di Avellino potrà costruire un futuro luminoso. La storia dei nostri attivisti e candidati è caratterizzata da anni di impegno e dalla promozione della partecipazione pubblica. Vi invitiamo a partecipare, a unirvi a noi in questo percorso. Saremo in tantə e sarà un’esperienza straordinaria. Non per noi, ma per tuttə!”