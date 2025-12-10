Domani la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Domani, 11 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi di questo Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, procederà alla consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tale titolo onorifico, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta un riconoscimento per l’impegno, la dedizione e il contributo significativo offerto dai cittadini premiati in ambito professionale, sociale o culturale, a beneficio della comunità e più in generale del Paese.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, nonché i familiari degli insigniti.

L’evento sarà un’occasione per celebrare i valori di impegno civico, solidarietà e servizio verso lo Stato e la collettività, sottolineando l’importanza di queste virtù nel rafforzare il tessuto sociale del nostro Paese.

La stampa è invitata a partecipare.

Si riporta, di seguito, l’elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana:

COMUNE DI AVELLINO

• Uff. Raffaele Spella

COMUNE DI BISACCIA

• Cav. Antonio Frascione

COMUNE DI GROTTAMINARDA

• Cav. Domenico Pizzarelli

COMUNE DI MERCOGLIANO

• Uff. Mauro Citati

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

• Cav. Carmine Labruna

COMUNE DI MONTELLA

• Uff. Fulvio Lenzi

COMUNE DI MONTORO

• Cav. Pietro Coppola

• Cav. Silvia Negri