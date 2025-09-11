Domani convegno ‘Educare alla Legalità per non rimanere reclusi nell’ignoranza’ presso la Sala Teatro della Casa Circondariale di Avellino

L’area trattamentale di questo istituto, in occasione della Commemorazione del Brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia, Antimo Graziano, Vittima del Dovere, tragicamente scomparso a causa di un agguato di stampo camorristico in data 14.09.1982, a cui è stato intitolato questo istituto, ha organizzato un convegno ‘Educare alla Legalità per non rimanere reclusi nell’ignoranza, in data 12.09.2025, ore 10.00, presso la Sala Teatro della Casa Circondariale di Avellino.

Sarà un momento di confronto e di promozione dei valori che emergono dalla figura di un Fedele Servitore dello Stato, caduto per aver perseguito, nell’espletamento della propria attività lavorativa, con coraggio e determinazione i principi della legalità, del rigore e dell’etica professionale che fungono da fulgido esempio e che devono animare la condotta di ogni operatore penitenziario.

Sarà, altresì, significativa la testimonianza della figlia del Brigadiere, Concetta Graziano, la quale, inoltre donerà un quantitativo di libri e testi da collocare nelle due nuove sale biblioteca, di recente realizzazione, che saranno inaugurate per l’occasione.

Interverranno il Magistrato di Sorveglianza di Avellino, il Professore di Sociologia dell’Università di Salerno Fruncillo Domenico e Davide Perrotta, Referente Provinciale dell’Associazione Libera ed alcuni rappresentanti dell’avvocatura del Capoluogo.

La promozione della cultura, la sensibilizzazione all’importanza della lettura tra i ristretti, che possa rappresentare una proficua opportunità di crescita personale, di riflessione dei propri agiti nonché di miglioramento delle relazioni interpersonali, fungerà da proficuacornice ad un momento dialogico di indubbia valenza trattamentale per la popolazione detenuta.

L’incontro avrà luogo nella sala teatro dell’istituto e vedrà la partecipazione di Autorità Militari, Civili e Religiose.