Domani ad Avellino, “Metamorfosi di una Ferita: Riflessioni sulla violenza contro le donne”

Il prossimo 26 novembre 2024, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino, si terrà il convegno dal titolo “Metamorfosi di una Ferita: Riflessioni sulla violenza contro le donne”. L’evento è stato organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità del COA di Avellino per celebrare la giornata internazionale della violenza contro le donne e vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e personalità di rilievo nazionale, impegnate in prima linea nella lotta contro la violenza di genere.

Il convegno sarà moderato dall’Avvocato Giovanna Perna, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e rappresenta un’opportunità per riflettere con la Prof.ssa Giovanna Truda, Docente di Sociologia del diritto e politiche di genere presso l’Università degli Studi di Salerno, sulle dinamiche sociali e su quanto le stesse incidano sul processo di metamorfosi dopo una qualunque forma di violenza subìta dalla donna; nella stessa occasione con l’Avvocata Lucia Secchi Taruggi, Coordinatrice della Commissione integrata Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense, ci si soffermerà sulla opportunità di studiare criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita sociale e non solo; la relazione della Dott.ssa Mariagrazia Pisapia, Consigliere della Corte di Appello di Salerno, sarà utile per dimostrare alle donne la importanza di avere fiducia nella giustizia, spesso rimedio per custodire la dignità; il Convegno sarà occasione per discutere, con la Dott.ssa Gabriella Marano, le modalità per affrontare relazioni tossiche e avere gli strumenti per riconoscere un partner manipolatore e violento, per avviare un processo di Metamorfosi, di rinascita e per vivere esattamente come la farfalla nelle sue condizioni ambientali.

Attraverso i saluti di Rappresentanti Istituzionali, del Presidente del COA di Avellino, Avv. Fabio Benigni, del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, del Dott. Roberto Melone, Presidente del Tribunale di Avellino f.f., del Dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, del Dott. Pasquale Picone, Questore di Avellino, dell’Avvocata Biancamaria D’Agostino, Consigliere Nazionale Forense; nonché degli interventi programmati, della Dott.ssa Fiorella Pagliuca, Provveditore agli studi di Avellino, dell’Avvocata Marianna Mazza, Delegata alle Pari Opportunità- Inclusione-Politiche di genere del Comune di Avellino, della Dott.ssa Michela Iuliano, Referente del Centro Di Donna, il convegno offrirà un’importante

momento di riflessione per analizzare le dinamiche della violenza di genere, delineare nuove prospettive di intervento, e proporre soluzioni concrete a

tutela delle donne e dei loro diritti.

A raccontare un altro epilogo possibile, nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, quella invisibile, la proiezione del Cortometraggio a cura dell’Associazione Puck Teatrè di Avellino; che il 19 novembre u.s. ha partecipato per conto del Comitato Pari Opportunità del COA di Avellino al concorso promosso dalla Fondazione dell’avvocatura italiana, in collaborazione con il Dubbio e la Commissione pari opportunità del CNF, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, ed è stato premiato tra i migliori cortometraggi.

L’incontro aperto a tutti, mira a sensibilizzare la comunità locale e nazionale su questo tema delicato e urgente, promuovendo un dialogo aperto tra i diversi attori coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, riproponendo la immagine di una farfalla realizzata dall’Artista Paolo D’Amore.