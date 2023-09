Domani, 29 settembre, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo

Domani, 29 settembre, alle ore 10:30, presso la Chiesa del Ss. Rosario di Corso V. Emanuele, avrà luogo la celebrazione di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, il cui rito religioso sarà officiato dal Vicario del Vescovo di Avellino,Don Pasquale Iannuzzo.

All’evento,che rappresenta un importante appuntamento, nonché momento di particolare unione per tutto il personale della Polizia di Stato, in servizio e in congedo, presenzieranno le massime autorità civili e militari della Provincia di Avellino, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, nonché i familiari delle vittime del dovere.

Alla manifestazione, inoltre, interverrà una rappresentanza della corale della Duomo che contribuirà, attraverso l’esecuzione di brani e canti liturgici, a rendere ancor più suggestivo l’evento.

“Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, nel 1949, per la naturale assonanza conla missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore”.

Ed è a questo pertinace impegno che la Polizia di Stato unisce la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica chiaramente effigiata nel suo stemma araldico.